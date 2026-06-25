Lionel Richie wordt onwel en breekt optreden af

Lionel Richie heeft een optreden voortijdig afgebroken, omdat hij zich niet goed voelde. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de 77-jarige zanger tijdens het nummer Dancing on the Ceiling niet rechtop kan blijven staan.

TMZ schrijft dat Richie duizelig werd en daarom op een opstapje op het podium ging zitten, terwijl het nummer verderging. Toen hij daarna plaatsnam achter de piano voor het nummer Three Times a Lady stopte hij plotseling met spelen en verliet hij het podium. "Helaas voelt Lionel zich niet goed", zei saxofonist Dino Soldo even later tegen het publiek in Minnesota. "Hij kan niet verder spelen."

De avond in de Grand Casino Arena was het eerste optreden van de tournee van Richie samen met Earth, Wind & Fire door de Verenigde Staten. De muzikanten staan volgens het programma nog 25 keer op het podium. Het gaat onder meer om optredens in Madison Square Garden in New York City en de Intuit Dome in Los Angeles.