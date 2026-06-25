Officiële hittegolf vastgesteld: 30,2 graden in De Bilt

DE BILT (ANP) - Om 13.10 uur werd het in De Bilt 30,2 graden, waardoor officieel sprake is van de eerste hittegolf van 2026. Hiermee is ook het record van de langste juni-hittegolf in De Bilt geëvenaard. Regionaal was al sprake van de tweede hittegolf van het jaar.

Voor een officiële hittegolf zijn minimaal vijf zomerse dagen (25 graden of meer) nodig, waarbij het op minstens drie van die dagen tropisch warm wordt (30 graden of meer). De eerste dag van de huidige hittegolf was donderdag 18 juni; toen werd het 29,6 graden in De Bilt. De eerste twee tropische dagen werden gemeten op vrijdag 19 juni en afgelopen woensdag. De officiële hittegolf werd daarom genoteerd toen de temperatuur donderdag in De Bilt boven de 30 graden uitkwam.

De huidige hittegolf duurt inmiddels acht dagen en komt daarmee op gelijke hoogte met de junihittegolven van 1936 en 1976. Met de huidige prognose verwacht Weeronline de langste juni-hittegolf ooit. Het einde van de hittegolf is voorlopig namelijk nog niet in zicht. Mogelijk wordt vrijdag ook de warmste dag in De Bilt ooit gemeten.

De afgelopen decennia komen officiële hittegolven steeds vaker voor. Sinds 2000 telde De Bilt al zeventien officiële hittegolven, tegenover 23 in de vorige eeuw. In 26 jaar is bijna driekwart (74 procent) van het totale aantal hittegolven genoteerd, weet Weeronline.