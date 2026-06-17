Literatuurmuseum verwerft archief A.F.Th. van der Heijden

Het Literatuurmuseum in Den Haag heeft een flink deel van het archief van de bekende Nederlandse schrijver A.F.Th. van der Heijden verworven. "Een monumentale aanwinst", aldus museumdirecteur Valérie Drost.

A.F.Th. van der Heijden (1951) is schrijver van een omvangrijk oeuvre. Enkele van zijn bekendste werken zijn Advocaat van de hanen (1990), Het leven uit een dag (1988) en de requiemroman voor zijn zoon Tonio (2011). Van der Heijden won verschillende prijzen, waaronder de Constantijn Huygens-prijs (2011) en de P.C. Hooft-prijs (2013).

Samen met zijn vrouw Mirjam Rotenstreich verhuisde A.F.Th. van der Heijden een jaar geleden van een groot woonhuis in Amsterdam Oud-Zuid naar een appartement in Buitenveldert. Een groot deel van zijn archief, waar de schrijver nog aan werkt, is meeverhuisd. Het andere deel, dat bestaat uit brieven, dagboeken en vele manuscripten in verschillende versies, is nu ondergebracht bij het Literatuurmuseum.