Van Aert mist Tour de France door elleboogblessure

DEN BOSCH (ANP) - Wielrenner Wout van Aert ontbreekt in de komende Tour de France. De 31-jarige Belg van Visma-Lease a Bike heeft te veel last van een elleboogblessure die hij eerder deze maand opliep. De wond is ontstoken en om die reden moest de winnaar van Parijs-Roubaix deze week een nacht ter observatie in het ziekenhuis blijven.

"Wout is een van de belangrijkste renners binnen onze ploeg en vanzelfsprekend hadden we hem graag aan de start van de Tour gezien. De afgelopen dagen hebben we alle mogelijkheden onderzocht, maar uiteindelijk staat zijn gezondheid voorop. Met het herstelproces dat hiervoor staat, is het niet mogelijk tijdig in topvorm te raken voor de Tour de France", verklaart ploegleider Marc Reef op de website van de Nederlandse ploeg.

"Dit is uiteraard een grote teleurstelling", reageert Van Aert. "De Tour de France is ieder jaar een van mijn belangrijkste doelen. Helaas heeft een valpartij op training roet in het eten gegooid en is de blessure aan mijn elleboog slechter geworden en nog zeker niet voldoende genezen."