Little Mix-zangeres Leigh-Anne Pinnock is weer in verwachting. Ze maakte haar zwangerschap woensdag bekend via Instagram.

"Terwijl het ene hoofdstuk eindigt, begint het volgende", schrijft Pinnock bij een video waarin ze in de studio te zien is en tevens haar babybuik toont. Daarmee lijkt ze niet alleen haar zwangerschap aan te kondigen, maar ook te hinten op nieuwe muziek.

Hoewel het Pinnocks tweede zwangerschap is, wordt het haar derde kindje. De zangeres verwelkomde in 2021 met haar echtgenoot Andre Gray een tweeling.