Taylor Swift maakt kans op haar eerste Emmy sinds 2015. De Amerikaanse zangeres is genomineerd als performer en producent voor The Eras Tour: The Final Show in de categorie 'Outstanding Variety Special'. Regisseur van Swifts concertfilm, Glen Weiss, werd genomineerd voor beste regie voor een Variety Special.
De Emmy is bedoeld voor de beste vooraf opgenomen variété-, muziek- of comedyspecial. Andere genomineerden zijn Dave Chappelle: The Unstoppable…, The Muppet Show, Nikki Glaser: Good Girl en Wicked: One Wonderful Night. De Emmy Awards worden op 14 september uitgereikt in Los Angeles.
The Eras Tour: The Final Show is een uitgebreide versie van de bioscooprelease uit 2023. De film bevat het einde van de recordbrekende wereldtournee in het BC Place Stadium in Vancouver. In 2015 sleepte Swift haar eerste Emmy-nominatie en overwinning in de wacht voor AMEX Unstaged: Taylor Swift Experience, een interactieve app voor de videoclip van haar nummer Blank Space.