Leigh-Anne Pinnock heeft haar derde kind gekregen. De zangeres van de Britse popgroep Little Mix maakte dat nieuws woensdag bekend op Instagram. Ze kreeg het kind, een jongetje, met profvoetballer Andre Gray.

Het was pas de tweede zwangerschap van de zangeres. Pinnock kreeg in 2021 een tweeling met Gray. "We zijn zo verliefd", schrijft de Britse artiest op Instagram.

"Mama was heel actief toen hij nog in de buik zat, dus ik ga niet liegen: ik had echt verwacht dat hij met een achterwaartse salto ter wereld zou komen", aldus Pinnock. "Maar in plaats daarvan kwam hij ter wereld met zijn ogen op, zijn hoofdje rechtop en een volle haardos."