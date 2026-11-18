Na dertien jaar wachten is het eindelijk zover. In de nacht van woensdag op donderdag verschijnt Grand Theft Auto 6, een van de meest verwachte videogames ooit. Ook in Nederland is de belangstelling enorm. Sommige fanatieke spelers hebben speciaal verlof opgenomen om direct na de lancering aan de slag te kunnen. De eerste recensies zijn ondertussen uitzonderlijk positief, al dreigde een storing bij PlayStation Network de feestvreugde kort te verstoren.

Op donderdag 19 november om 00.00 uur wordt Grand Theft Auto VI officieel beschikbaar voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Daarmee komt een einde aan een wachttijd van ruim dertien jaar sinds de verschijning van zijn voorganger in september 2013.

Voor veel gamers is de komst van het spel meer dan een gewone nieuwe release. De lancering is uitgegroeid tot een internationaal evenement waarvoor spelers hun agenda aanpassen. Sommigen nemen een dag vrij, terwijl anderen zelfs een complete vakantieweek reserveren om ongestoord de nieuwe spelwereld te ontdekken.

Opvolger van wereldwijd verkoopsucces

De verwachtingen zijn hooggespannen. Grand Theft Auto V groeide sinds 2013 uit tot een van de succesvolste videogames ooit. Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 230 miljoen exemplaren aan winkels en digitale distributiekanalen geleverd.

De ongekende populariteit van het vorige deel zorgt voor enorme verwachtingen rond de opvolger. Niet alleen liefhebbers kijken reikhalzend uit naar de lancering, ook de internationale game-industrie houdt de verkoop nauwlettend in de gaten.

Achter de schermen is jarenlang gewerkt aan een nieuwe generatie van de bekende misdaadreeks. De ontwikkeling geldt als een van de omvangrijkste projecten uit de geschiedenis van de game-industrie. Schattingen van de totale investering lopen op tot meer dan een miljard dollar, al is het definitieve ontwikkelbudget niet officieel bekendgemaakt.

Terug naar Vice City

Het nieuwe avontuur speelt zich af in de fictieve Amerikaanse staat Leonida, die sterk is geïnspireerd op Florida. Het middelpunt vormt Vice City, een bruisende metropool die duidelijk is gebaseerd op Miami.

Spelers krijgen de controle over Jason Duval en Lucia Caminos, een crimineel duo dat verstrikt raakt in een steeds groter wordend netwerk van misdaad en onderlinge conflicten. Hun gezamenlijke verhaal vormt de rode draad door een uitgestrekte wereld met stedelijke gebieden, stranden, moerassen en kleinere gemeenschappen.

De spelwereld biedt ruimte om naast het hoofdverhaal zelf op ontdekkingstocht te gaan. Daarmee bouwt Rockstar Games voort op het concept waarmee de GTA-reeks wereldwijd bekend werd: een combinatie van actie, avontuur en een grote vrijheid om de virtuele omgeving te verkennen.

Bijna perfecte beoordeling

Nog voordat het spel in Nederland verkrijgbaar is, heeft GTA 6 al uitzonderlijk hoge beoordelingen gekregen. De eerste professionele recensies verschenen woensdag en leverden een gemiddelde score van 99 op 100 punten op bij verzamelwebsite Metacritic.

Daarmee bevindt het spel zich voorlopig op hetzelfde uitzonderlijke niveau als The Legend of Zelda: Ocarina of Time uit 1998, dat jarenlang de ranglijst van best beoordeelde videogames aanvoerde.

De beoordelingen zijn gebaseerd op ongeveer 150 professionele recensies. Vooral de omvang van de spelwereld, de technische afwerking en de uitgebreide verhaallijn worden positief ontvangen.

De gemiddelde score kan na de officiële release nog veranderen wanneer meer recensies verschijnen.

Storing op ongelukkig moment

De aanloop naar de lancering verliep woensdagavond niet helemaal vlekkeloos. PlayStation Network kreeg te maken met technische problemen, waardoor gebruikers moeite hadden om verbinding te maken met verschillende online diensten.

Vooral het opstarten van games, het aanmelden bij netwerkdiensten en het gebruiken van bepaalde online functies leverde problemen op. Dat veroorzaakte onrust onder spelers die zich juist voorbereidden op de nachtelijke lancering.

Later op de avond nam het aantal storingsmeldingen sterk af en leek de dienstverlening grotendeels hersteld. De oorzaak van de problemen is niet vastgesteld. Evenmin is duidelijk of de storing verband hield met de aanstaande release.

Tachtig euro voor standaardversie

Voor de gewone uitvoering van GTA 6 betalen Nederlandse spelers digitaal 79,99 euro. De uitgebreidere Ultimate Edition kost 99,99 euro en bevat aanvullende digitale voorwerpen en andere extra's.

Het spel is bij de lancering uitsluitend beschikbaar voor de nieuwste generaties consoles van Sony en Microsoft. Een versie voor de pc verschijnt donderdag nog niet.

Spelers die de digitale versie hebben gekocht, konden het spel al vooraf downloaden. Daardoor hoeven zij bij de officiële lancering niet eerst het volledige installatiebestand binnen te halen.

Miljardenomzet in het vooruitzicht

Ook financieel staat er veel op het spel. Door de enorme populariteit van de reeks rekenen marktanalisten op een van de grootste commerciële lanceringen in de entertainmentindustrie.

De voorganger bleef ruim dertien jaar populair, mede dankzij de voortdurende belangstelling voor de online spelomgeving. Of GTA 6 dat succes kan evenaren of zelfs overtreffen, zal de komende maanden blijken.

Voor de miljoenen liefhebbers draait het voorlopig vooral om één moment: de klok die middernacht slaat. Na jaren vol trailers, geruchten, uitstel en hoge verwachtingen kunnen Nederlandse gamers dan eindelijk zelf ontdekken of Grand Theft Auto 6 de lange wachttijd waard is.