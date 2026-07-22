Lizzo houdt rekening met kritiek als covermodel

Lizzo wil zich weer goed voelen in haar lichaam en genieten van het leven. Dat vertelt de 38-jarige zangeres tegen het Amerikaanse blad Sports Illustrated, waarbij ze ook op de cover staat van de Swimsuit-special met haar eigen Yitty Swim-bikini.

"Ik heb zo hard gewerkt dat ik mijn zenuwstelsel heb gesloopt. Het helpt niet om een artiest van dit kaliber te zijn en angst te voelen. Daar is geen plek voor. Ik ben echt gewoon op zoek naar vreugde", vertelt Lizzo. De zangeres vervolgt dat ze "nooit had durven dromen" dat het blad "plek zou hebben voor iemand zoals zij".

"Toen ik jonger was, keek ik ernaar en kon ik me nooit voorstellen dat iemand met mijn postuur op de cover zou staan", zei ze. "Het is echt geweldig om te zien hoe we sexy, zelfverzekerd zijn en hoe we de definitie van een bikinilichaam hebben veranderd sinds ik een kind was."

Ook houdt ze rekening met negatieve reacties. "Als mensen deze cover van mij zien, schiet dat bij sommigen vast in het verkeerde keelgat", zei ze. "Maar ja... blijf je er maar lekker over opwinden", besluit Lizzo.