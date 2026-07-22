Weinig animo voor subsidie voor minder koeien, regeling verlengd

DEN HAAG (ANP) - Boeren kunnen langer nadenken of ze minder koeien willen houden en daarvoor subsidie willen ontvangen. De subsidieregeling daarvoor zou eigenlijk eind deze maand sluiten, maar het ministerie verlengt deze tot eind januari 2027. De afgelopen maanden hebben slechts 42 boeren zich aangemeld, waarmee 700 koeien minder gehouden worden.

In een persbericht schrijft het ministerie dat de verlenging "aansluit bij de aanpak van het kabinet" op het gebied van stikstof. Deze zogenoemde extensiveringsregeling is ingezet door voormalig landbouwminister Femke Wiersma (BBB) en ging in juni open. Huidig minister Jaimi van Essen (D66) rekende eerder dit jaar voor dat met de subsidie de veestapel met 64.000 dieren kan krimpen als het volledige subsidiebedrag wordt benut.

Melkveehouders die 10 tot 20 procent minder koeien willen gaan houden, krijgen drie jaar lang een vergoeding per koe die ze inleveren. De rechten die nodig zijn om een koe te houden, worden doorgehaald en ook daar staat een geldbedrag tegenover.