Locaties in Vinkeveen geven geen reactie op evenement met Ali B

De Harbour Club en het Leonardo Hotel in Vinkeveen geven beide dinsdagavond geen commentaar over het evenement Missing Pieces. Volgens de website van de bijeenkomst vindt Missing Pieces donderdagavond plaats in de Harbour Club. Tijdens het evenement spreekt onder anderen Ali B, die voor het eerst in vier jaar op een podium zal staan.

Een woordvoerder van restaurant de Harbour Club zegt geen commentaar te willen geven en verwijst door naar Leonardo Hotel, dat zich op hetzelfde adres als de Harbour Club bevindt. Een woordvoerder van Leonardo Hotel laat desgevraagd weten geen informatie te geven over besloten evenementen die in het gebouw plaatsvinden.

Op de website van Missing Pieces waren dinsdagavond nog wel kaarten te koop voor het evenement. Ali B gaat volgens de website tijdens de avond voor ondernemers spreken over de vraag "waarom de meeste ondernemers niet doorbreken, ondanks hun talent". Op de website van Missing Pieces is geen informatie te vinden over de organisator van de bijeenkomst.

Ali B werd in juli 2024 veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar voor verkrachting en een poging tot verkrachting. In hoger beroep kreeg de rapper in mei een hogere straf, hij werd veroordeeld tot drie jaar cel voor twee verkrachtingen. De rapper is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.