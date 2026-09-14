Loes Haverkort geopereerd aan hersentumor

Loes Haverkort is enkele maanden geleden geopereerd aan een tumor in haar rechterhersenhelft. De tumor werd ontdekt nadat ze lichte epileptische aanvallen had gekregen, deelt de 45-jarige actrice maandag op Instagram.

"Dankzij een waanzinnige chirurg van het VUMC en mijn fantastische agent lag ik binnen een week op de operatietafel", schrijft Haverkort. "Van nog nooit geopereerd en kerngezond naar ineens alles tegelijk. Holy crap." Bij de operatie werd het overgrote deel van de tumor verwijderd. "Het is gelukkig heel goed gegaan. Het beetje dat er nog zit wordt met remmers stopgezet. Geen verdere behandeling nodig. Rustig herstellen dus", aldus Haverkort.

De actrice bracht de zomer door in Frankrijk om te herstellen. "Inmiddels begint het leven weer te stromen", schrijft ze. "De première van De Eetclub was het eerste waar ik weer bij kon zijn. Dat was spannend maar het ging goed. En vanaf oktober begin ik weer met mooie projecten."

"Ik ben godsgruwelijk blij dat het op tijd ontdekt werd", schrijft de actrice. "Ik heb een tweede kans gekregen en die grijp ik met heel mijn leven aan. Mooie dingen maken waar je troost uit haalt. En liefde. Vooral liefde."