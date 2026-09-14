Céline Dion blikt terug op 'geweldige' avond na eerste concert

Céline Dion heeft genoten van haar eerste comebackconcert in Parijs, dat afgelopen zaterdag plaatsvond. "Wat een geweldige openingsavond!", schrijft de Canadese zangeres onder een reeks foto's van de show. Ook deelt ze met haar volgers dat ze het "allemaal nog aan het verwerken" is.

De fotoreeks die ze maandag deelt bevat backstage-beelden en momenten op het podium. Daarop is te zien dat de 58-jarige zangeres verschillende outfits draagt.

Dion maakte afgelopen weekend haar langverwachte rentree op het podium met een volledig concert. De laatste keer dat ze dat deed was in 2020. De zangeres maakte in 2022 bekend dat ze lijdt aan het zeldzame stiff-personsyndroom, dat onder meer invloed heeft op haar vermogen om te zingen. Dion heeft vooralsnog 25 shows in de Franse hoofdstad op de agenda staan.