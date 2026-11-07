Loes Haverkort leeft bewuster na hersenoperatie

Loes Haverkort leeft bewuster sinds enkele maanden geleden een laaggradige tumor in haar rechterhersenhelft werd ontdekt. De dood kwam daardoor opeens heel dichtbij, iets waar ze helemaal niet over na wil denken, zei ze zaterdag in het BNNVARA-programma De Geknipte Gast met Özcan Akyol.

"Ik moet dealen met: ik weet niet hoe lang ik nog heb", aldus Haverkort, om meteen te zeggen dat het helemaal niet de verwachting is dat het elk moment afgelopen kan zijn. "Het is de hele tijd een soort onrealistische angst misschien wel voor de dood. Dat ik echt niet dood wil. Ik ben nog lang niet klaar."

Wel moet de 45-jarige Haverkort accepteren dat ze waarschijnlijk "wat eerder" doodgaat. "Ik moet nu ineens nadenken over de dood. En daar ben ik een beetje boos over. Ik wil helemaal niet nadenken over de dood. Ik wil over twintig, dertig jaar gewoon nog leven."

'Hoopvol en eager'

"Tegelijkertijd ben ik ook hoopvol en eager", vervolgde Haverkort. "Ik voel dat er ook heel erg een wezen in mij zit dat gewoon zo graag wil genieten van alles, dat alles uit het leven wil halen. Zodat ze als ze sterft kan denken: ze heeft een mooi leven gehad."

Na de ontdekking van de tumor werd Haverkort geopereerd. Daarbij is het overgrote deel verwijderd. De actrice, die sinds september te zien is in de Netflix-serie De Eetclub, is nog herstellende. Ze probeert er nu vooral "iets positiefs" uit te halen. "Ik voel me wel anders dan daarvoor. Er is wel echt een voor de operatie en na de operatie. Ik voel me meer mezelf, grappig genoeg."