De populaire romantische serie Heated Rivalry krijgt mogelijk niet alleen een derde seizoen, maar ook een bioscoopfilm. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline worden het tweede en derde seizoen momenteel achter elkaar opgenomen. Daarna zouden in december de opnames van een film beginnen.

De film zou draaien om Scott en Kip, gespeeld door François Arnaud en Robbie G.K. De hoofdpersonen uit de serie, de ijshockeyers Shane en Ilya, gespeeld door Hudson Williams en Connor Storrie, zouden niet in de film voorkomen. Het zou gaan om een kerstspecial die in december 2027 in de bioscoop verschijnt.

Het tweede seizoen van Heated Rivalry was al aangekondigd en verschijnt naar verwachting in het voorjaar van 2027. Een derde seizoen en een film zijn nog niet officieel bevestigd. De Canadese streamingdienst Crave laat aan Deadline weten vooralsnog geen nieuwe projecten te kunnen bevestigen.

Heated Rivalry gaat over twee rivaliserende ijshockeyspelers die in het geheim een romantische relatie krijgen. De serie, gebaseerd op de boeken van Rachel Reid, groeide na de première in 2025 uit tot een internationale hit.