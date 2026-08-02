Loiza Lamers benadrukt belang van Pride na haatreactie

Loiza Lamers heeft op Instagram het belang van Pride vieren benadrukt vanwege een haatreactie die ze ontving onder haar terugblik op de Canal Pride. "Zojuist deze reactie ontvangen onder mijn post. En dan vragen mensen mij nog of en waarom Pride nodig is...", schrijft het 31-jarige model. In de reactie noemt een man de Pride "verschrikkelijk" en zegt hij het jammer te vinden dat er geen aanslag plaatsvond.

Lamers plaatste eerder zondag een terugblik op de botenparade in de Amsterdamse grachten, die zaterdagmiddag plaatsvond. "World Pride 2026 was oprecht de mooiste dag van het jaar. Ik heb gehuild van geluk, gelachen, gedanst maar vooral de liefde gevoeld!", deelde ze daarbij met haar volgers. Lamers stond op een boot met onder anderen Olcay Gulsen, Iris Enthoven en Sophie Milzink.