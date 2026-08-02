EINDHOVEN (ANP) - PSV'er Joey Veerman heeft al in de negende minuut tegen AZ in het duel om de Johan Cruijff Schaal een rode kaart gekregen. De 27-jarige middenvelder raakte met zijn schoen Mexx Meerdink in het gezicht tijdens een duel om de bal. Videoscheidsrechter Pol van Boekel had enkele minuten nodig om in te grijpen, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük zijn advies voor een rode kaart volgde.

De Volendammer is waarschijnlijk geschorst voor de eerste competitiewedstrijd van volgende week tegen Fortuna Sittard. Veerman heeft al aangekondigd deze zomer te willen vertrekken bij PSV.