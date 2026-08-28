Lord of the Rings-producent werkt aan nieuwe fantasyfilm

Barrie M. Osborne, producent van de oorspronkelijke Lord of the Rings-trilogie, werkt aan een nieuwe grootschalige fantasyfilm. De 82-jarige Oscarwinnaar gaat Wars of the Drakons: The Seer's Prophecy produceren, meldt Deadline.

De film speelt zich af in de fictieve wereld Aerion, waar verschillende koninkrijken oorlog voeren met behulp van Drakons, draakachtige wezens met bovennatuurlijke krachten. Centraal staat een krijger die de dochter van een koning probeert te beschermen nadat is voorspeld dat zij een einde zal maken aan diens bewind.

De film is bedoeld als het begin van een nieuwe franchise. Een cast is nog niet bekend. Het scenario wordt geschreven door Carla Romero, die de film ook produceert.

Voor Osborne wordt het zijn eerste productieklus in meer dan tien jaar. Naast de drie Lord of the Rings-films produceerde hij onder meer Face/Off en was hij als uitvoerend producent betrokken bij The Matrix en The Great Gatsby.