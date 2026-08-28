Zeefuik belangrijk voor Fortuna in gewonnen uitduel met Groningen

GRONINGEN (ANP) - Fortuna Sittard heeft de uitwedstrijd tegen FC Groningen (2-3) gewonnen. Lequincio Zeefuik was met een doelpunt en assist de grote man bij de bezoekers uit Limburg.

Zeefuik bereidde in de twaalfde minuut met een fraaie actie de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor (0-1). De aanvaller, verhuurd door AZ, lepelde de bal in de 28e minuut ook over doelman Etienne Vaessen (1-2).

David van der Werff bracht FC Groningen in de negentiende minuut met een geplaatst schot op gelijke hoogte. Keeper Vaessen stond niet voor het eerst dit seizoen met een snelle uittrap aan de basis van de 1-1.

FC Groningen ging na rust op jacht naar de gelijkmaker. Mitchell van Bergen was dicht bij maar kopte op de paal. Anthony Descotte counterde Fortuna Sittard in de 72e minuut naar 1-3. Het duel werd in de slotfase nog even spannend na een eigen doelpunt van Justin Hubner (2-3). De verdediger kopte de bal over zijn eigen keeper Mattijs Branderhorst in het doel.

Fortuna heeft 7 punten na vier duels. FC Groningen heeft 1 punt minder dan de ploeg van trainer Danny Buijs.