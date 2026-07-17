Lorde kritisch op nieuwe Spotify-functie bij haar muziek

Zangeres Lorde is niet blij met de About the song-functie van streamingplatform Spotify. Volgens de zangeres geeft de functie, die zich nog in de testperiode bevindt, onjuiste informatie over haar nummer Current Affairs, zo schreef ze op Instagram.

De About the song-functie verzamelt informatie van externe bronnen om extra context te bieden bij nummers. Volgens Lorde klopt de informatie alleen niet. "Niet alleen klopt dit niet, maar het reduceren van een nummer tot een door AI gegenereerde betekenis, beperkt volgens mij de vrije interpretatie", schrijft de zangeres.

Lorde pleit ervoor dat Spotify het mogelijk maakt voor artiesten om zich voor de functie af te melden. "Ik durf wel te stellen dat we hier niet op zitten te wachten", aldus de zangeres.