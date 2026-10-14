Voetbaltrainer Louis van Gaal is komend seizoen een van de gasten in het programma Sterren op het doek. Dat heeft Omroep MAX-baas Jan Slagter woensdag gezegd in het programma Pauw & De Wit.

"Louis heeft ja gezegd", aldus Slagter. "Hij heeft heel lang nee gezegd. Maar die zegt nu: ik doe het. Daar zijn we heel blij mee."

In Sterren op het Doek portretteren kunstenaars bekende Nederlanders, terwijl die praten met de presentator. Het programma wordt dit seizoen gepresenteerd door Carrie ten Napel, nadat Özcan Akyol moest stoppen vanwege een ruzie met Jan Slagter. De omroepbaas wil daar niet meer op terugblikken, zei hij in de talkshow: "Het boek is dicht, en ik ben blij dat Carrie dit nu gaat doen."

Slagter probeerde ook nog talkshowpresentator Jeroen Pauw te polsen om mee te doen aan Sterren op het doek. Maar diebedankte: "Ik vind het ongemakkelijk om met drie schilderijen van mijzelf onder mijn arm te lopen." De opnames van de nieuwe reeks zijn van start gegaan. Sterren op het doek is begin 2027 te zien.