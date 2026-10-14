Omroep MAX kan het programma Carrie op vrijdag blijven maken door een samenwerking met de Postcodeloterij en de Vriendenloterij. Dat vertelde omroepbaas Jan Slagter woensdagavond in het programma Pauw & De Wit.

De NPO wilde dat Carrie op vrijdag ging stoppen in het kader van de aangekondigde bezuinigingen. "Dat was heel verdrietig nieuws voor Carrie en de medewerkers", zei Slagter.

"In januari sprak ik echter Joop van den Ende, die ik dit vertelde. Hij zei: je moet eens gaan praten met de Postcodeloterij. Hij heeft ons bij elkaar gebracht. Het heeft vier maanden geduurd. Maar nu zijn we samenwerkingspartners geworden."

Slagter beklemtoont dat er "geen cent belastinggeld naar Carrie op vrijdag gaat. We betalen het zelf, met de twee partners en onze eigen vereniging." De samenwerking is voor het komende seizoen. "We gaan door tot mei, juni en dan zien we wel weer verder", aldus de omroepbaas.