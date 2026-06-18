LUBACH voortaan eerst te streamen op Videoland

Fans van het tv-programma LUBACH kunnen vanaf het volgende seizoen de afleveringen eerder zien op Videoland, heeft RTL bekendgemaakt. De afleveringen zijn vanaf 31 augustus vanaf 21.00 uur te streamen, en worden pas om 23.00 uur op televisie uitgezonden. Voorheen was het programma elke maandag tot en met donderdag om 22.00 uur op televisie.

Met de verandering wil RTL inspelen op veranderend kijkgedrag. "Een groot deel van het relatief jonge publiek kijkt al wanneer het hen uitkomt, via Videoland of YouTube. En dus beweegt LUBACH mee met hoe Nederland kijkt", aldus RTL in een persbericht. "Door het programma eerst bij Videoland te programmeren, geven we concreet invulling aan onze streaming first strategie", zegt Peter Lubbers, directeur Content RTL en Videoland.

Volgens Lubach verandert er inhoudelijk niets aan het programma. "Alleen mijn tante hoeft me niet meer elke week te appen dat ze het leuk vond, maar eigenlijk al wilde gaan slapen."