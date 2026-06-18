Burgemeester Moskou meldt grootste droneaanval in twee jaar tijd

MOSKOU (ANP/DPA) - Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in twee jaar tijd uitgevoerd, aldus de burgemeester van de hoofdstad, Sergej Sobjanin. De luchtverdediging sprak van meer dan 190 drones. Volgens de gouverneur van de regio, Andrej Vorobjov, zijn er zeker zeventien gewonden gevallen, onder wie twee kinderen.

De luchthavens van de Russische hoofdstad werden enige tijd gesloten. Volgens de gouverneur waren er 53 vluchten die een vertraging van langer dan twee uur opliepen.

Onder de getroffen plaatsen is een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou. Het was de tweede keer deze week dat de raffinaderij werd geraakt.