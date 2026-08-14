De Britse actrice Lucy Davis is geraakt door "alle vriendelijkheid en steun" die ze heeft gekregen na het bekendmaken van haar kankerdiagnose. De 53-jarige Davis, bekend van haar rol in de Britse versie van The Office, liet eerder deze week weten ongeneeslijk ziek te zijn.

Ze laat weten dat de afgelopen twee dagen "echt overweldigend" waren omdat ze niet had gedacht dat het bericht zoveel aandacht zou krijgen. "Ik ben echt in shock", schrijft ze op Instagram. "Jeetje, wat was dat emotioneel! Ik probeer alle reacties op mijn bericht door te nemen en dat gaat me zeker lukken."

Daarnaast reageert ze op mensen die het nieuws over haar ziekte niet goed hebben begrepen. "En voor de paar mensen die het nieuws een beetje verkeerd hebben geïnterpreteerd en 'R.I.P.' hebben gereageerd: jullie zullen blij zijn te horen dat ik nog springlevend ben - hoera!"

Davis was in The Office te zien als de receptioniste Dawn Tinsley. Bij de actrice is anderhalf jaar geleden borstkanker in stadium 4 vastgesteld. De kanker is volgens de actrice uitgezaaid naar haar botten en niet behandelbaar.