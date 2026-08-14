Paris Jackson heeft gereageerd op iemand die vindt dat haar vele tatoeages haar er "vies" uit laten zien. De dochter van Michael Jackson maakte met een grap duidelijk dat ze weinig met de kritiek kan.

Onder een Instagrambericht van E! News schreef iemand dat Jackson "prachtig" is, maar dat haar tatoeages haar er vies uit zouden laten zien en afbreuk doen aan haar uiterlijk. "O nee, wat moet ik nu toch doen", reageerde de 28-jarige Jackson. "Ik ben zelfs zonder de tatoeages vies."

Jackson heeft tientallen tatoeages verspreid over haar lichaam. Ze liet in het verleden al vaker weten veel waarde te hechten aan haar lichaamskunst. Voor sommige gelegenheden heeft ze haar tatoeages juist laten bedekken, onder meer met make-up.