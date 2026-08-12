De 53-jarige actrice Lucy Davis is ongeneeslijk ziek. "Anderhalf jaar geleden is bij mij borstkanker in stadium 4 vastgesteld, die is uitgezaaid naar mijn botten", schrijft de Britse actrice, bekend van de Britse serie The Office, op Instagram.

De actrice hield de diagnose voor zich, maar wil deze nu "om verschillende redenen" toch delen. "Op dit moment probeer ik de tijd die mij eventueel nog rest zo leuk mogelijk door te brengen. Ik probeer in elke nare situatie altijd de leerzame momenten te vinden. En wat dat betreft heeft de kanker me niet teleurgesteld; ik heb er een hoop van geleerd en daar ben ik dankbaar voor", schrijft Davis.

"Ik ben niet bang voor wat hierna komt. Ik heb er vrede mee. Voor mij betekent het achterlaten van mijn fysieke lichaam gewoon thuiskomen. Al het verdriet is voor mijn familie; voor hen is het vele malen zwaarder dan voor mij", aldus de actrice.