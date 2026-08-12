SÃO PAULO (ANP) - Memphis Depay heeft op X uitgehaald naar zijn oude werkgever Corinthians. De Braziliaanse club waar de recordinternational van Oranje sinds 2024 speelde, maakte dinsdag bekend uit financiële overwegingen het aflopende contract van de Nederlander niet te verlengen. Volgens Depay schendt de club daarmee gemaakte afspraken.

"Ik ben zeer teleurgesteld om te lezen dat Corinthians heeft besloten onze geldende overeenkomst, om mijn contract met nog eens twee jaar te verlengen, niet na te komen", liet hij weten.

"Ik heb deze situatie niet gewild en heb de club gedurende het hele proces altijd gerespecteerd, maar nu ben ik genoodzaakt krachtig te reageren om mijn belangen te behartigen. In de komende dagen zal ik me publiekelijk uitspreken, maar wees gerust: ik zal dit onaanvaardbare gedrag niet onbestraft laten", schreef hij.

De club noemde het dinsdag een moeilijk, maar noodzakelijk besluit het contract van de aanvaller niet te verlengen. Depay speelde 79 wedstrijden voor Corinthians, waarin hij twintig keer scoorde.