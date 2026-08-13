De Amerikaanse countryzanger Luke Combs gaat volgend jaar op eigen continent verder met zijn My Kinda Saturday Night Tour. De nieuwe tourdata werden donderdagmiddag via zijn eigen kanalen bekendgemaakt.

Combs trapt het vervolg van zijn tournee af op 3 april in Arlington. Vervolgens trekt hij naar onder meer Minneapolis, Pittsburgh, Vancouver en Denver, voordat hij op 26 juni zijn concertreeks afsluit met een optreden in San Diego.

In maart van dit jaar begon de zanger in Las Vegas met het eerste deel van zijn tournee, waarmee hij deze zomer ook Europa aandeed. Op 11 juli gaf Combs een uitverkocht optreden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Dat was de grootste countryshow ooit in de Benelux.