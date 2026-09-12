Tim Curry was kort voor zijn overlijden ernstig ziek en had moeite met spreken. Dat vertelt acteur Luke Evans in een interview met Entertainment Weekly. Evans, die net als Curry de rol van Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Show speelde, had de acteur voor zijn dood een brief gestuurd.

"Hij was erg dankbaar", zegt Evans over Curry's reactie op de brief. "Ik denk dat hij erg ziek was toen hij de brief kreeg. Hij had het heel zwaar." Evans hoorde na Curry's overlijden van diens uitgever dat de acteur moeite had met praten. "Volgens mij zat hij er echt heel slecht bij, maar wat een nalatenschap."

Evans en Curry hebben elkaar nooit ontmoet. Toch voelde Evans zich met hem verbonden doordat hij onlangs vijf maanden lang de rol van Frank-N-Furter op Broadway speelde. Curry maakte die rol beroemd in de musical en de film The Rocky Horror Picture Show uit 1975.

Curry overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van hartproblemen.