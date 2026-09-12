Travis Kelce noemt zijn bruiloft met Taylor Swift "de beste avond van mijn leven". De American-footballspeler blikt in een interview met ESPN terug op zijn huwelijk met de zangeres.

"Trouwen met Taylor was mooier dan ik me ooit had kunnen voorstellen", zegt de 36-jarige Kelce. Volgens hem kwam dat onder meer door alle mensen die aanwezig waren en "de hoeveelheid liefde die in de lucht hing".

Kelce trouwde op 3 juli met Swift in Madison Square Garden in New York. Bij de bruiloft waren bijna duizend gasten aanwezig, onder wie veel van zijn ploeggenoten van Kansas City Chiefs. Ook Chiefs-ster Patrick Mahomes was erbij en vertelt in hetzelfde interview dat hij zich op de dansvloer heeft gewaagd. "Het was heel leuk. Ik heb een beetje gedanst."

Het volledige interview wordt maandag uitgezonden, voorafgaand aan de eerste wedstrijd van het seizoen van Kansas City Chiefs.