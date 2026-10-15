De Franse acteur Omar Sy heeft zijn steun uitgesproken voor scholieren die in Frankrijk protesteren tegen de omstandigheden op hun scholen. De ster uit de Netflixserie Lupin vindt dat de autoriteiten onvoldoende naar de jongeren luisteren en te hard tegen hen optreden. Dat zei hij tegen de Franse radiozender France Inter.

"De scholierenbeweging is een klein lichtpuntje", zei Sy. Volgens de acteur proberen jongeren duidelijk te maken welke kant ze met hun land op willen. "Als ik zie dat de eerste reactie is om ze het zwijgen op te leggen, naar ze uit te halen of ze zelfs tegen elkaar op te zetten, vind ik dat zielig." Sy vraagt zich af waarom volwassenen niet beter naar de demonstranten luisteren. "Waar zijn de verantwoordelijke volwassenen? Wat is onze rol als volwassenen, als ouders? Wat doen we onze kinderen eigenlijk aan?"

De scholieren protesteren sinds eind september onder meer tegen personeelstekorten en de slechte staat van schoolgebouwen. Inmiddels hebben ook leraren, studenten en vakbonden zich bij de protesten aangesloten.

De 48-jarige Sy, ook bekend van de film Intouchables, woont al jaren met zijn gezin in de Verenigde Staten. Hij is momenteel in Frankrijk om het vierde seizoen van Lupin te promoten.