SHANGHAI (ANP) - Baanwielrenner Harrie Lavreysen is als eerste ooit voor de vijfde keer wereldkampioen geworden op de keirin. De titelverdediger en olympisch kampioen laat daarmee de Britse legende Chris Hoy definitief achter zich. De 29-jarige Brabander kwam in de finale in Shanghai op het juiste moment aan de leiding en stond die niet meer af.

Op het onderdeel keirin rijden zes renners eerst achter een gemotoriseerd voertuig, om daarna eenmaal op snelheid in drie ronden te sprinten om de winst.

Lavreysen werd in 2020 voor het eerst wereldkampioen op de keirin. Woensdag pakte de vijfvoudig olympisch kampioen al zijn 21e wereldtitel in totaal, toen hij goud veroverde met de teamsprinters. De Brabander is sinds 2024 recordhouder qua wereldtitels met baanwielrennen. Nummer 2 Arnaud Tournant uit Frankrijk volgt met veertien.