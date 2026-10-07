Omar Sy was behoorlijk overdonderd door de geruchtmakende juwelenroof in het Louvre vorig jaar. De acteur, die een meesterdief speelt in Lupin, voelde zich zelfs een beetje schuldig, omdat de daders wellicht inspiratie haalden uit de Netflix-serie. In het eerste seizoen stal het personage van Sy een diamanten halsketting uit het Louvre.

"Mensen belden me en legden onvermijdelijk het verband", kijkt Sy terug in een interview met TIME Magazine. "Er werden allerlei grappen gemaakt: 'Geef het terug!' en 'Was jij het?' Het is gek om te zien hoezeer we ons laten inspireren door het echte leven… en hoezeer de werkelijkheid zich op haar beurt door ons kan laten inspireren, als communicerende vaten. Ik werd heen en weer geslingerd tussen allerlei gevoelens."

De 48-jarige Sy was eerst vooral verbaasd. "Ik stond er echt van te kijken dat de dieven in staat waren om iets na te bootsen wat leek op wat wij in Lupin hebben gedaan. Je denkt: er zal wel wat inspiratie in hebben gezeten, en dan moet je lachen om het absurde van die gedachte. Maar dan komt er een moment dat je je schuldig voelt en jezelf afvraagt: in hoeverre ben ik hier verantwoordelijk voor?"

Dieven namen in oktober vorig jaar voor zo'n 88 miljoen euro aan juwelen mee uit het beroemde museum in Parijs. Ze klommen verkleed als bouwvakkers met een verhuislift naar boven, slepen een gat in het raam, grepen de buit en vluchtten weer naar buiten. Na de overval klonk veel kritiek op de beveiliging van het museum.