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Travis Barker opgenomen in het ziekenhuis

07 okt , 16:04Entertainment
anp071026128 1
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Travis Barker is opgenomen in het ziekenhuis. De drummer deelt foto's waarop hij in een ziekenhuisbed ligt. Volgens entertainmentwebsite People moet hij mogelijk een operatie ondergaan.
Op de beelden is onder meer te zien dat zijn dochter Alabama en zijn vrouw Kourtney Kardashian bij hem langskwamen. "Mijn meisje is met me meegekomen en mijn prachtige vrouw naast me", schrijft de 50-jarige Barker op Instagram bij de beelden.
De drummer van de band Blink-182 werd in 2023 al eens geopereerd. Barker liet toen op Instagram weten dat de operatie aan zijn vinger nodig was om zijn carrière als drummer voort te zetten.
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