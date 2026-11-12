Maan heeft enorm genoten van het schrijven van haar eerste kinderboek. De zangeres maakte voor de jaarlijkse Sinterklaasboekenactie een eigen verhaal, dat donderdag in de winkel ligt.

Anders dan in haar muziek kon Maan nu veel meer haar eigen fantasie aan het werk zetten. "Het voelde een beetje alsof ik zelf weer een kind was", vertelt ze tegen het ANP. "Het is zo leuk om even in zo'n kinderlijke fantasie te duiken waarin alles mogelijk is en je niet schrijft over je eigen leven, maar gewoon een mooi fantasieverhaal. Ik vond het echt superleuk om te doen."

Naast een mooi verhaal wilde Maan ook graag "iets maatschappelijks" in haar boek verwerken. "Ik ben een beetje gaan broeden op een idee en uiteindelijk is er een sinterklaasverhaal uitgekomen dat gaat over het recyclen van cadeautjes", vertelt de zangeres. Volgens haar prikkelt het heel erg de fantasie van kinderen. "Zoals een kapotte rolschaats die een discoballetje als wiel krijgt of een beer die zijn oog kwijt is en dat opgevuld krijgt met een pepernoot", schetst ze. "Ik hoop dat het stimuleert om kapotte dingen niet meteen weg te gooien, maar dat je het ook nieuw leven in kan blazen en dat het dan vaak juist nog leuker en unieker wordt dan zomaar speelgoed uit de winkel."

Verborgen pareltjes

De 29-jarige Maan ziet bij haar eigen generatie dat tweedehands spullen al steeds normaler worden, maar dat het voor kinderen vaak nog wat lastiger is. "Je wilt graag nieuwe dingen en erbij horen. Maar er zijn al zoveel spullen en zoveel kleding. We willen alleen maar meer, meer, meer." Soms is een klein opfrisbeurtje volgens haar al genoeg om "verborgen pareltjes" opnieuw te ontdekken.

Het schrijven van het kinderverhaal smaakt volgens Maan naar meer. "Ik vind van dit soort kleine sidequests en tussenprojectjes heel erg leuk om te doen", vertelt de zangeres, die ook bezig is met nieuwe muziek. "Ik ben al veel bezig met schrijven en woorden in de studio en om dat dan op zo'n andere manier te kunnen toepassen, is heel erg leuk. Dus wie weet."

Het boek van Maan is onderdeel van de jaarlijkse Sinterklaasboekenactie van FrieslandCampina en PepsiCo. Ook Willie Wartaal en Nicolette Kluijver maakten dit jaar een verhaal. De boeken zijn gratis verkrijgbaar bij aankoop van bepaalde producten in PLUS-supermarkten.