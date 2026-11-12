Meta heeft het Instagramaccount van Russell Brand verwijderd. Dat beweert de veroordeelde comedian en presentator in een bericht op X. Op Instagram is inderdaad te zien dat het account van Brand "niet beschikbaar" is. Ook zijn Facebookaccount is niet meer zichtbaar.

Brand plaatst een screenshot met de tekst: "We hebben je account uitgeschakeld. Onze technologie heeft vastgesteld dat je account, of je activiteiten erop, niet aan onze regels voldoen." Meta licht daarnaast aan Brand toe dat zijn account "niet voldoet aan onze communityrichtlijnen". Alle gegevens op het account worden volgens Meta permanent verwijderd.

"Volgens @Meta heeft Russell Brand nooit bestaan. Goddank voor @elonmusk. Blijf op de hoogte", voegt Brand zelf toe in het bericht voor zijn 10,1 miljoen volgers op Musks platform X. Op Instagram had Brand meer dan 5 miljoen volgers en meer dan 6500 berichten.

De 51-jarige Brand werd vorige week schuldig bevonden aan verkrachting en drie gevallen van seksuele aanranding. De komiek werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar.