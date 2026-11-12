Fans van Maan hebben er een tijdje op moeten wachten, maar de zangeres wil in het komende jaar weer nieuwe muziek releasen. Ze is hard bezig met het afronden van een nieuw album, zegt ze tegen het ANP.

"Ik ben eigenlijk afgelopen jaar heel veel in de studio geweest en ik ben hard aan het schrijven voor een volgend album", stelt Maan. De zangeres heeft nu zo'n twintig tracks op de plank liggen die mogelijk op de nieuwe plaat komen.

"We zitten nu in de fase om die af te maken en te kijken: oké, wat past er echt op? Wat past binnen de verhaallijn? Wat past er binnen dat wereldje?" legt Maan uit. "Maar er komt absoluut nieuwe muziek aan volgend jaar."

Het laatste album van Maan, Eclips, stamt uit september 2024.