Het Sinterklaasjournaal is voor de derde dag op rij het best bekeken programma van de dag. Met gemiddeld 1,8 miljoen kijkers scoorde de aflevering van woensdag wel lager dan de eerste twee, blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Dinsdag vestigde het NPO 3-programma volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp een kijkcijferrecord met bijna 2,33 miljoen kijkers. Daarmee werd het record van maandag verbroken, toen 2,30 miljoen mensen afstemden op het programma.

De NTR laat de kijkers inmiddels al drie afleveringen in spanning over de vraag wie die rol van goedheiligman dit jaar vertolkt. De omroep heeft wel beloofd dat de nieuwe Sinterklaas in ieder geval zaterdag bij de intocht te zien zal zijn. Stefan de Walle had sinds 2011 de mijter op in het Sinterklaasjournaal en tijdens de landelijke intocht. De precieze reden van zijn vertrek is nog onduidelijk.

Onder de overige programma's profiteerden de talkshows van de politieke crisis in Den Haag. Eva kreeg acht minuten extra uitzendtijd vanwege de actuele politieke ontwikkelingen tijdens het programma en trok daarmee gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. Pauw & De Wit scoorde met 1 miljoen kijkers aanzienlijk hoger dan normaal. Op maandag en dinsdag keken er nog ongeveer 700.000 mensen.