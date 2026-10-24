Maarten Spanjer in besloten kring begraven

Acteur en schrijver Maarten Spanjer is zaterdag in besloten kring begraven in Amsterdam, op de dag dat hij 74 jaar zou zijn geworden. Onder anderen René van der Gijp, Theo Hiddema en Keje Molenaar waren bij de uitvaart aanwezig.

De besloten uitvaart was een wens van Spanjer zelf, vertelde zijn weduwe Monique Waterham eerder aan het ANP. "Hij wilde een intieme, besloten begrafenis. Al had hij een grote vriendenkring, dus intiem is relatief. Maar hij had geen zin in wat hij 'ramptoerisme' noemde."

Spanjer overleed op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Hij werd bekend door zijn rol in de film Spetters en het televisieprogramma Taxi. Vijf dagen voor zijn overlijden trouwde hij met Waterham.