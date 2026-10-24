Arsenal klopt Everton en dicht gat met koploper Manchester City

LONDEN (ANP) - Arsenal is zaterdag na een 2-0-thuisoverwinning op Everton in punten op gelijke hoogte gekomen met koploper Manchester City, dat eerder op de dag zijn eerste competitienederlaag van het seizoen leed. Zowel regerend landskampioen Arsenal als de club uit Manchester heeft nu 21 punten uit acht duels. City, dat bij Aston Villa met 2-1 onderuitging, blijft koploper in de Premier League op basis van doelsaldo.

Arsenal moest het stellen zonder Bukayo Saka, die woensdag in de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München (2-2) geblesseerd raakte. Het is nog onduidelijk hoe lang de vleugelaanvaller uit de roulatie is. Jurriën Timber bleef op de bank bij de Londenaren.

Arsenal kwam in een regenachtig Noord-Londen vroeg op voorsprong via Ezri Konsa. De centrale verdediger van het Engelse nationale elftal tikte bij de tweede paal binnen bij een rommelige situatie na een hoekschop. In de 69e minuut kopte Gabriel de 2-0 binnen uit een voorzet van Ben White.