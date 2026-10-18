Maarten Spanjer trouwde vijf dagen voor zijn overlijden

Maarten Spanjer is vijf dagen voor zijn overlijden nog getrouwd. Dat heeft zijn weduwe Monique Waterham verteld aan De Telegraaf. "Ik wil als getrouwde man de kist in", sprak Spanjer volgens de krant toen hij wist dat hij niet lang meer had. De acteur overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag op 73-jarige leeftijd.

"Wat ik ook niet wist, is dat het ziekenhuis een officiële trouwlocatie is. Er kon een spoedhuwelijk worden gearrangeerd. Heel klein natuurlijk, maar met getuigen en al", vertelt Waterham. "Hij lag op bed, natuurlijk. En ik zat naast hem en hield zijn hand vast. Verder was het een gewone huwelijksvoltrekking met alle vragen en formaliteiten die daarbij horen. Maarten verheugde zich vooral op de vraag over trouw blijven, tot de dood ons zou scheiden. Plechtig zei hij: 'Dat durf ik in déze fase van mijn leven wel te beloven.'"

Volgens Waterham verslechterde de toestand van Spanjer twee dagen later ernstig en werd hij overgebracht naar een hospice om daar in alle rust te sterven.

Spanjer was vooral bekend van zijn rol in de film Spetters van Paul Verhoeven uit 1980. Later verwierf hij grote bekendheid met het televisieprogramma Taxi, waarin hij als taxichauffeur gesprekken voerde met passagiers.