Maarten van der Weijden heeft een boek geschreven waarin hij terugkijkt op zijn "sportieve prestaties en de persoonlijke verliezen die hem hebben gevormd". In De laatste slag blikt Van der Weijden naar eigen zeggen nog één keer terug. Het boek ligt donderdag in de winkel, meldt uitgeverij Ambo-Anthos.

Van der Weijden overleefde leukemie en werd in 2008 olympisch kampioen. Jarenlang zwom hij om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Hij maakte op 8 oktober bekend te stoppen met zwemmen en met het inzamelen van geld via zijn stichting.

In zijn boek vertelt Van der Weijden onder meer dat hij jarenlang last had van 'survivors guilt', een gevoel van schuld omdat veel lotgenoten de ziekte niet overleefden. De zwemmer stelt dat dat een belangrijke drijfveer werd voor zijn zijn extreme zwemtochten