ROTTERDAM (ANP) - Trainer Cesc Fàbregas zocht niet naar excuses na de nederlaag van Como tegen Feyenoord in de Champions League (3-2). "Feyenoord was gewoon veel beter", zei hij in de perskamer van De Kuip.

"Natuurlijk hebben we goed kunnen meedoen", zei Fàbregas. "Maar in de tweede helft hadden we geen speler zoals Anis Hadj Moussa die de wedstrijd met individuele acties kan beslissen. Die heb je wel nodig op dit niveau. In de Champions League ligt het niveau hoger dan op een WK of EK."

Como debuteerde vorige maand met een zege op RB Leipzig (4-1) in de Champions League. "Maar we zijn een jonge ploeg in Europa", zei Fàbregas. "We moeten nog veel leren en dat is geen schande. Ook van deze wedstrijd gaan we leren. Dat weet ik zeker."