Macklemore doneert 1 miljoen dollar aan Palestijnse organisaties

Macklemore gaat 1 miljoen dollar doneren aan organisaties die zich in Palestina inzetten voor humanitaire hulp. Dat deelde de rapper op Instagram, nadat hij eerder deze week uit het voorprogramma van de tour van Ed Sheeran werd gehaald. De rapper vertelt in de verklaring dat hij "na alles wat zich in de afgelopen 48 uur heeft afgespeeld, het gesprek wil verplaatsen naar de Palestijnen die worden vermoord, in bezette gebieden leven en vechten voor hun vrijheid".

Het bedrag dat hij heeft opgehaald tijdens het voorprogramma zal hij volgens het bericht verdelen over zes humanitaire organisaties in Palestina. Ook nodigt hij de Joods-Amerikaanse miljardair Robert Kraft uit om een vergelijkbaar bedrag over te maken. "Misschien kunnen we het hier over eens zijn: Palestijnse levens zijn het waard om beschermd te worden. Een Palestijns leven is gelijkwaardig aan elk ander leven op deze aarde", schrijft de rapper. Kraft is eigenaar van één van de stadions waar Macklemore en Sheeran later deze maand zouden optreden. Hij liet weten dat de rapper na zijn pro-Palestijnse uitspraken niet meer welkom was om op te treden. Andere stadions zouden vervolgens het standpunt van Kraft hebben gesteund en lieten ook weten de artiest te weren.

Macklemore benadrukt dat het gesprek moet gaan over de Palestijnse bevolking. "Hier moet het altijd over gaan. Niet over mij. Niet over de tour. Niet over de nieuwskoppen of de controverse. Het moet gaan over de Palestijnen die vechten voor hun vrijheid, waardigheid en veiligheid in hun eigen thuisland." Hij eindigt het bericht met 'Free Palestine'.

Maandag werd bekend dat Macklemore van de tour van Sheeran werd gehaald vanwege zijn politieke uitlatingen. Inmiddels hebben meerdere bekende sterren hun steun uitgesproken voor de rapper en hebben artiesten die ook in het programma van Sheeran stonden zich uit solidariteit teruggetrokken. Sheeran reageerde dinsdag dat het niet zijn beslissing was om Macklemore van zijn tournee te halen, maar dat organisatoren dit hadden besloten.