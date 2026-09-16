Ook in internationale media aandacht voor overlijden Ben Saunders

Het overlijden van Ben Saunders heeft woensdag ook aandacht gekregen in verschillende internationale media. Onder meer Deadline, People, E! News en USA Today schrijven over de dood van de zanger.

De Amerikaanse media benadrukken vooral dat Saunders in 2011 de eerste winnaar werd van The Voice of Holland. Het Nederlandse televisieformat werd later aan verschillende landen verkocht en kreeg onder meer een Amerikaanse versie. Ook schrijven de media over de reacties van zijn broer Dean en voormalig The Voice-coach Marco Borsato.

Saunders overleed op 43-jarige leeftijd. Volgens verschillende media werd hij dinsdag dood aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen. Zijn broer bevestigde zijn overlijden woensdag op Instagram.