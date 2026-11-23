De Amerikaanse rapper Macklemore heeft met zijn Free Palestine-concerten ruim 2,2 miljoen dollar (iets meer dan 2 miljoen euro) opgehaald voor humanitaire hulp aan Palestijnen. Dat deelt de artiest maandagavond op Instagram.

"Aan de mensen die het hebben georganiseerd, hebben opgetreden, verhalen hebben gedeeld, in het publiek hebben gezongen, op de parkeerplaats hebben gehuild en gewoon zijn gekomen: kijk wat we allemaal hebben kunnen doen", schrijft Macklemore in het bijschrift van zijn post. "Met heel mijn hart, bedankt."

Macklemore werd afgelopen zomer uit het voorprogramma gezet van de tournee van Ed Sheeran, vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een concert. De rapper kondigde daarop een reeks eigen shows aan, waarmee hij geld wilde ophalen voor goede doelen die de Palestijnen steunen. Hij trad eind oktober op in Dublin, Parijs en Londen. Begin deze maand maakte de artiest bekend dat zalen in de Verenigde Staten zouden hebben geweigerd om hem in zijn thuisland te laten optreden.