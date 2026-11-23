ARNHEM (ANP) - De Graafschap heeft de inhaalwedstrijd in de eerste divisie bij Vitesse met 1-0 gewonnen. Julian Kania kopte in de 82e het enige doelpunt binnen uit een hoekschop. De Graafschap klimt door de overwinning naar plek 11. Vitesse is gezakt naar de zestiende plaats.

De wedstrijd zou aanvankelijk op 8 november plaatsvinden, maar ging niet door omdat supporters van De Graafschap de eigen spelersbus blokkeerden. Dat deden zij uit onvrede met het feit dat er geen uitsupporters welkom waren bij de wedstrijd in Arnhem. Daarop besloot De Graafschap tot en met 31 maart 2027 geen uitsupporters meer mee te nemen.

Ook de inhaalwedstrijd van maandag verliep niet zonder problemen. Na een half uur spelen lag het duel tien minuten stil, nadat Vitesse-supporters voorwerpen op het veld gooiden. Het duel lag aan het begin van de tweede helft ook enige tijd stil door een botsing met de hoofden van Chiel Olde Keizer (Vitesse) en Clint Leemans (De Graafschap). Leemans, aanvoerder van de bezoekers, moest het veld per brancard verlaten.