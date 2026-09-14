Macklemore na ophef van tour Ed Sheeran gehaald

Macklemore is niet langer onderdeel van de tour van Ed Sheeran. Dat maakte de rapper bekend in een lang bericht op Instagram. Macklemore, die het voorprogramma verzorgde in de Loop-tournee van Sheeran, haalde eerder het nieuws vanwege politieke uitspraken die hij tijdens shows in New Jersey deed.

De rapper had onder meer "Free Palestine" geroepen en sprak tijdens de concerten steun uit voor de bevolking van Gaza. Daarop ontstond ophef en werd onder meer een petitie gestart waarin werd geëist dat Macklemore uit de tour werd geschrapt. Ook onder meer zangeres P!nk uitte kritiek op Macklemore.

In zijn bericht noemt de rapper zichzelf of Sheeran geen slachtoffer. "Wij hebben carrières, geld, kansen, veiligheid en een wereldwijd publiek. De slachtoffers zijn de Palestijnen", aldus Macklemore.

De rapper deelt in zijn bericht op Instagram onder meer dat hij met Sheeran had gebeld en zij "een aantal moeilijke gesprekken" hadden gehad. De Britse zanger had volgens hem van een groep stadioneigenaars een ultimatum gekregen: als Macklemore op de tour zou blijven, mocht hij niet in de stadions spelen. "Ik hoop dat dit niet het einde van mijn relatie met Ed is. Dertien jaar vriendschap verdwijnt niet door een pijnlijke onenigheid. Ik hoop dat we blijven luisteren, zien wat er gebeurt in Palestina en worstelen met wat neutraliteit betekent op een moment als dit. Mijn deur is altijd open om daar verder over te praten", aldus Macklemore.