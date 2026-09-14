RTL komt met concurrent voor Sinterklaasjournaal NTR

RTL komt dit jaar met een dagelijks programma over Sinterklaas en zijn pieten. RTL heeft maandag berichtgeving in de podcast van Tina Nijkamp aan het ANP bevestigd. Het programma gaat Pietentijd heten en is vanaf 9 november dagelijks om 18.10 uur te zien op RTL 4 en Videoland. De uitzendingen duren een paar minuten. De uitzendingen van Pietentijd zijn ná het Sinterklaasjournaal van de NPO, dat om 18.00 uur wordt uitgezonden en tien minuten duurt.

Pietentijd komt voort uit de reeks Grote Sinterklaasfilms die vanaf 2020 jaarlijks in de bioscopen te zien zijn. De presentatie van Pietentijd is in handen van Partypiet Pablo en Kim Kado. Zij ontvangen in een woonkamer gasten die met Sinterklaas te maken hebben en beantwoorden kijkersvragen van kinderen. Robert ten Brink, die ook te zien is in de bioscoopfilms, fungeert ook in de dagelijkse programma's als 'adviseur' van de Sint. Ook K3 zal aanschuiven in Pietentijd, meldt RTL.

Het nieuwe programma wordt geproduceerd door Messercola Drama, dat inmiddels ook elf delen van De Grote Sinterklaasfilm maakte. Messercola en RTL werden voor Pietentijd samen met Intertoys en de gemeente Purmerend, waar sinds 2024 ook veel opnames van De Grote Sinterklaasfilm plaatsvinden.

Behalve de nieuwe serie Pietentijd worden 1 oktober ook twee nieuwe speelfilms in de reeks gelanceerd. De Grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten is vanaf 1 oktober in de bioscopen te zien. De Grote Sinterklaasfilm en de Razende Robot is een op zichzelf staande film die vanaf 1 oktober te zien is bij Videoland. Het is overigens de derde film in de reeks die speciaal voor Videoland wordt gemaakt.